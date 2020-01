L'intera famiglia di console PlayStation ha venduto oltre cinque miliardi di giochi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Jim Ryan, presidente e CEO di Sony interactive Entertainment, ha commentato i dati di vendita di PS4 che ha consolidato il suo secondo posto tra le console PlayStation più vendute dietro a PS2. Con 106 milioni di console in tutto il mondo e la sua "sostituzione" con PS5 proprio dietro l'angolo, è improbabile che PS4 possa superare PS2, ma è comunque un successo per Sony.Ancora più interessante, Ryan ha dichiarato che PlayStation 4 ha venduto 1,15 miliardi di giochi dal lancio. Dato che spinge la famiglia PlayStation oltre la soglia di cinque miliardi di giochi venduti.Ad aprire la strada, tuttavia, è PlayStation 2, che ha venduto da sola circa 1,54 miliardi di giochi. PS4 è al secondo posto con 1,15 miliardi di giochi.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

