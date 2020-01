La Scuola per i diritti della Madre Terra (Di giovedì 9 gennaio 2020) di Giuseppe Tranchese L’annuncio dell’introduzione, nella didattica scolastica, di ore di educazione civica incentrate anche sui grandi temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, va sicuramente accolta positivamente ed incentivata. Le trentatré ore di lezioni annuali sull’emergenza climatica, nell’ambito degli insegnamenti di geografia e fisica, rappresentano un primo piccolo passo verso la sensibilizzazione delle coscienze dei giovani sui temi ambientali. Tuttavia, il rapporto Uomo-Natura è un tema trasversale a diverse discipline: dalle letterature alla storia, dalla filosofia alle arti figurative, alla musica, al teatro, al cinema. Tali discipline offrono numerosi spunti di riflessione sull’emergenza ambientale, laddove la didattica e la metodologia contribuiscano non solo a fornire corrette informazioni scientifiche, ma anche a scatenare il giusto coinvolgimento ... Leggi la notizia su ildenaro

