La figuraccia di Conte e Di Maio sulla Libia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ieri il governo Conte ha rimediato una figuraccia epocale sulla Libia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha programmato un doppio incontro a Palazzo Chigi con il presidente libico Al Sarraj e il generale Khalifa Haftar, con l’obiettivo di una mediazione tra le due parti in conflitto. Ma dopo che Sarraj ha scoperto che Conte aveva non solo invitato anche Haftar, ma anche ricevuto prima lui, ha annullato la missione a Roma ed è tornato da Bruxelles in Libia. La figuraccia del governo Conte sulla Libia Il presidente del Consiglio ha visto così solo l’uomo forte della Cirenaica. Ha rivolto al suo ospite l’appello ad evitare una escalation del conflitto, ad accogliere gli inviti per un cessate il fuoco. E a lavorare per una ricomposizione del quadro in Libia. Un’opera di mediazione che sarà portata avanti anche nelle prossime ore, il tentativo sarà fatto ... Leggi la notizia su nextquotidiano

