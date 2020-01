Junior Cally, chi è il rapper con la maschera di Sanremo 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Quando sono stati rivelati i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2020, il suo è quello che più di tutti ha suscitato un coro più o meno ampio di «Ma chi è?» e probabilmente, quando Junior Cally salirà sul palco dell'Ariston, il volto coperto dalla maschera tempestata di brillanti, aumenterà la domanda di cui sopra. Il rapper da 40milioni di visualizzazioni su YouTube ha già svelato la propria identità, ma visto che per il Festival, in cui porterà la canzone No grazie, Junior Cally ha deciso di recuperare il suo look 'anonimo', vale la pena tracciarne l'identikit ex novo. https://twitter.com/SanremoRai/status/1214313469207597057Chi è Junior Cally Classe 1991, all'anagrafe Antonio Signore, l'artista romano è un rapper e produttore discografico in attività dal 2011, anche se è salito ... Leggi la notizia su gqitalia

