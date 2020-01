Iran e Stati Uniti: uno scontro “asimmetrico” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’innalzarsi della tensione tra Stati Uniti e Iran a seguito degli avvenimenti degli ultimi giorni, culminati con l’attacco missilistico Iraniano alle basi americane in Iraq, effettuato come rappresaglia per l’eliminazione del generale Qasem Soleimani, il comandante delle Brigate al-Quds delle Irgc, il Corpo della Guardie della Rivoluzione Iraniana, apre il dibattito sui possibili scenari che potrebbero affacciarsi nel prossimo futuro. Avendo bene in mente che uno scontro di tipo convenzionale, ovvero una guerra combattuta tra le rispettive Forze Armate senza l’utilizzo di armamenti atomici, è molto lontano dall’essere in vista, soprattutto perché non lo vuole nessuno dei due contendenti, sebbene per motivi diversi, risulta comunque chiaro che sia Teheran sia Washington non intendano affatto abbassare l’asticella della tensione sedendosi ad un tavolo ... Leggi la notizia su it.insideover

agorarai : 'Incredibile che non siano stati ancora cancellati i decreti sicurezza, e imbarazzante che non ci sia una posizione… - NicolaPorro : Il bombardamento di una trentina di F 15 americani dove almeno 25 combattenti di #Hezbollah, sostenuto dall’#Iran,… - limesonline : Buongiorno, L’uccisione nella notte di Qassem #Soleimani rivela, oltre il livello raggiunto dalla guerra USA-Iran,… -