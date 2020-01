Il Guardian: come il gioco d’azzardo ha invaso la Premier (Di giovedì 9 gennaio 2020) È sorprendente notare il fatto che da qualche anno oramai l’industria delle scommesse si sia indissolubilmente legata al mondo del calcio. Cosa hanno in comune il gioco d’azzardo e il gioco più popolare al mondo? È la domanda a cui ha provato a rispondere il Guardian individuando diversi motivi per cui questo legame si è instaurato in Premier League. In primo luogo le “sponsorizzazioni”, come scrive il giornale inglese La metà dei 20 club della Premier League ha come sponsor una società di gioco d’azzardo sulla maglietta e la percentuale sale a 17 su 24 tra i club del campionato, che è a sua volta sponsorizzato da Sky Bet. Ma i rapporti vanno spesso oltre le semplici maglia da gioco Stoke City appartiene alla famiglia Coates, che possiede anche Bet365, da cui lo stadio Bet365. In combinazione con i cartelloni sul campo, questo significa che i loghi dei ... Leggi la notizia su ilnapolista

