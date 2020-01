Il futuro ABC tra i ritorni di Revenge, Thirthysomething e Le Spose di Dracula (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nel corso del TCA (Television Critics Association) press tour dedicato a ABC, la presidente Karey Burke insieme ai produttori e ai giornalisti ha offerto anche uno sguardo a quello che è il futuro della rete targata Disney. L'obiettivo è quello di riportare il canale broadcaster al centro della scena, riconquistando pubblico femminile, giovane, produttivo e inclusivo.In questo senso va tenuta d'occhio la commedia romantica The Baker and the Beauty (adattamento di un format israeliano disponibile in Italia su Amazon) che debutterà il 6 aprile. Come si capisce dal trailer che trovate in apertura, la serie racconta l'incontro scontro tra un ragazzo di origini cubane che lavora nella panetteria di famiglia (Victor Rasuk) con una superstar internazionale (Nathalie Kelley). Dean Georgaris, showrunner della serie, ha spiegato come lo show israeliano duri mezz'ora e si concentri soprattutto sui ... Leggi la notizia su blogo

