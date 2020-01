I giochi PS4 in uscita nel 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sebbene l’anno sia appena iniziato, nelle prossime settimane arriveranno alcuni dei migliori giochi per PS4 del 2020, quindi non farti scappare la possibilità del preordine su Amazon, soprattutto per i titoli con prezzo minimo garantito. Ecco quali sono su PS4 i giochi in uscita nel 2020, con una vera sorpresa finale per intenditori. Non sai come funziona Amazon pre-order? Non tutti conoscono il servizio di prenotazione di Amazon, una funzionalità con la quale è possibile fare un preordine di alcuni prodotti non ancora presenti all’interno dell’e-commerce. Si tratta di un’opzione molto semplice, infatti l’azienda mette a disposizione una lista dettagliata di alcuni articoli che stanno per uscire, oppure che verranno lanciati nel portale entro 2 o 3 mesi al massimo. In questo modo chiunque può dare un’occhiata alle novità in arrivo, per capire se c’è qualcosa che fa per lui.In tal ... Leggi la notizia su optimaitalia

OffSide_Page : RT @Milan_esports: ??Club cerca player???? (PS4) Ruolo: ATT ??Info: Abile nei passaggi di prima, che giochi palla a terra e che sia abile… - infoitscienza : MediaWorld, volantino Sempre con Tech con sconti su PS4, Nintendo Switch e giochi - NewsProclub : RT @Milan_esports: ??Club cerca player???? (PS4) Ruolo: ATT ??Info: Abile nei passaggi di prima, che giochi palla a terra e che sia abile… -