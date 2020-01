Grande Fratello Vip, Serena Enardu vuole incontrare Pago: “Ci sono punti in sospeso” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lo aveva lasciato a Temptation Island Vip, ma ora Serena Enardu è intenzionata ad avere un confronto con l'ex Pago nella Casa: "Ora sono più lucida, ci sono punti in sospeso". Sarà il pubblico, tramite televoto, a decidere se la ex tronista di Uomini e Donne potrà varcare la porta d'ingresso per incontrare il cantante. Leggi la notizia su tv.fanpage

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - insopportabile : Incredibile che ancora non si sia fatto il Grande Fratello Tweet. #GFVip -