Giustizia, la proposta Bonafede. Dalle indagini ai rinvii a giudizio, dalle notifiche all’appello: sei punti sul tavolo del vertice di governo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Processi che vanno avanti anche se cambia solo uno dei giudici della corte, procedimenti che anche in appello si celebrenano davanti a un solo magistrato (e non tre), rinvii a giudizio più difficili. E poi termini più stringenti per le indagini preliminari, procedimenti disciplinari per i pm che non li rispetteranno, nuove regole per le notifiche che diventano telematiche e indirizzate solo all’avvocato difensore. Sono i punti principali della riforma della Giustizia penale del guardasigilli Alfonso Bonafede. Una legge “maledetta” visto che è praticamente l’ultima discussa in Consiglio dei ministri dal governo del Movimento 5 stelle e della Lega, prima che Matteo Salvini decidesse di far scoppiare una crisi politica in pieno agosto. Con il varo del nuovo esecutivo sostenuto da M5s e Pd, però, la riforma della Giustizia non ha smesso di agitare i sonni della ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

