GF Vip 2020, Licia Nunez tradita da Imma Battaglia: la confessione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Licia Nunez, l’attrice del telefilm “Le tre rose di Eva”, è una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip”. Il suo video clip di presentazione ha letteralmente rapito l’attenzione di molti; non solo quella del pubblico ma anche di tutti i concorrenti entrati nella casa del “GF Vip”. Per ben sette anni l’attrice pugliese ha avuto una relazione con Imma Battaglia; un sentimento molto forte ma finito a causa del tradimento di Imma con l’attuale moglie Eva Grimaldi. La confessione al “Grande Fratello” Al suo ingresso al “Grande Fratello Vip” Licia Nunez, il cui vero nome è Lucia Del Curatolo ha ammesso durante la registrazione del video clip di presentazione, di aver amato l’attivista Imma Battaglia. Un amore durato ben sette anni ma finito per il tradimento della Battaglia con l’attrice Eva ... Leggi la notizia su velvetgossip

fattoquotidiano : Nel marzo del 2018 il gruppo guidato da Profumo per vendere 28 elicotteri ha concesso oltre 100 milioni di ‘benefit… - socios : Il 2020 è già qui, e sapete cosa significa? Stanno per arrivare i Fan Token dell @OfficialASRoma. Ma prima vogliamo… - zazoomblog : Grande Fratello VIP 4 riparte da Temptation Island: televoto aperto a sorpresa! - #Grande #Fratello #riparte… -