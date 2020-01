Fiat 500 e Panda ibride, una piccola rivoluzione (Di giovedì 9 gennaio 2020) In casa Fiat arriva l'ibrido per 500 e Panda. Due versioni inedite che, dopo le Jeep Compass e Renegade, danno seguito alla strategia di elettrificazione di FCA. Quello del le citycar Fiat è un sistema mild hybrid, compatto, semplice ed economico, che si lega al motore 1.0 FireFly 3 cilindri, cioè la versione aspirata dell'unità turbo che ha debuttato nel 2018 sulla 500X e sulla Renegade. In questa configurazione eroga 70 CV a 6.000 giri e 92 Nm di coppia a 3.500 giri, e può contare sul supporto di un alternatore-generatore elettrico da 3,6 kW di potenza e 12 volt di tensione, a sua volta collegato a una batteria al litio da 11 Ah. Il sistema permette di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione, conservandola nella batteria e sfruttandola sia per riavviare il motore dopo uno stop che per assisterlo in fase di accelerazione. Inoltre, il motore si spegne sotto i 30 km/h ... Leggi la notizia su gqitalia

