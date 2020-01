Fari di boutique bucano palazzo storico a Napoli: multa salata per la committente (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per costruire due Fari che illuminassero una botique a Via Toledo, nel pieno centro storico di Napoli, avevano pensato bene di bucare un palazzo storico. E’ quello che hanno scoperto gli agenti dell’Unità operativa “Tutela emergenze sociali e minori” della Polizia Municipale di Napoli sorprendendo alcuni operai che installavano un faro per l’illuminazione sulla parete esterna del palazzo Cirella Catalano Gonzaga, stabile storico di via Toledo sottoposto a vincolo storico culturale. Contravvenendo alle leggi di conservazione del patrimonio culturale e noncuranti di deturpare il tesoro storico della città la committenza aveva ordinato la costruzione di due potenti Fari a servizio di una boutique di abbigliamento, mediante il posizionamento di supporti in ferro con la foratura della parete in più punti. Il palazzo in questione è un ... Leggi la notizia su anteprima24

