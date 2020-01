Don Matteo 12 e l'addio a Caterina, la moglie di Cecchini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sarà in onda vent'anni, ma Don Matteo, quando vuole, sa riservare delle belle sorprese al suo pubblico. In pochi minuti, la prima puntata della dodicesima stagione ha mostrato il protagonista (Terence Hill) a terra, colpito da un proiettile per mano di qualcuno che lo stava aspettando in una chiesa deserta. Una scena un po' western, girata in 16:9, che ha trovato in questa drammaticità l'incipit ideale per inaugurare la nuova stagione.Ma l'altra vera sorpresa arriva da un personaggio secondario ma presente dalla seconda stagione, ovvero Caterina Cecchini (Caterina Sylos Labini), la moglie del Maresciallo interpretato da Nino Frassica. Caterina, infatti, è stata fatta uscire di scena nella maniera più drammatica possibile: nessun divorzio dal marito, nessuna lite né il desiderio di scappare da Spoleto e vedere il mondo. Caterina è morta, lasciando Cecchini da solo. ... Leggi la notizia su blogo

_Carabinieri_ : Cecchini: 'Ma servirà a qualcosa quello che stiamo facendo?' Don Matteo: 'L'amore serve sempre!' Da 20 anni nel cuo… - RaiUno : Andiamo a curiosare sul set di #DonMatteo12 con questo backstage su @RaiPlay ?? Appuntamento STASERA #9gennaio su… - Raiofficialnews : Don Matteo festeggia 20 anni e torna su @RaiUno con la 12esima stagione: #DonMatteo12, dal #9gennaio su #Rai1 e… -