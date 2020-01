Demme a Napoli, ora tenta chiusura per Lobotka (Di giovedì 9 gennaio 2020) Diego Demme, ex capitano del Lipsia, capolista in Bundesliga, e' un calciatore del Napoli. Il centrocampista ventottenne di origini italiane - il padre Vincenzo, calabrese emigrato in Germania, gli diede il nome Diego per onorare Maradona di cui era grande tifoso - ha svolto oggi le visite mediche a Roma e poi ha raggiunto Napoli per mettersi a disposizione di Rino Gattuso. Difficilmente il centrocampista, il cui acquisto e' costato alla societa' partenopea 12 milioni di euro, potra' essere utilizzato gia' a partire da dopodomani, quando gli azzurri affronteranno la Lazio all'Olimpico. Ci sono alcune pratiche amministrative da sbrigare. Damme potrebbe comunque partire per la capitale con i nuovi compagni di squadra. La campagna di rafforzamento del Napoli, comunque, non si dovrebbe fermare all'ex capitano del Lipsia. Dovrebbe essere infatti imminente anche la conclusione della ... Leggi la notizia su ilfogliettone

