Birillo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Birillo era stato abbandonato vicino un cortile di una casa, probabilmente aveva pochi mesi e non era in grado di procacciarsi del cibo , non aveva alcun tipo di vaccinazione e quindi per lui non ci sarebbero state molte speranze di vita. Mentre un’uomo stava andando a trovare un suo vicino di casa notò questo esserino minuscolo che era lì vicino nel cortile. Si trattava proprio di Birillo, notò che era in pessime condizioni, era pieno di zecche ed il pelo era quasi consumato, probabilmente era molto tempo che era così e decise di aiutarlo immediatamente. Grazie al cielo lo portò subito a fare un bel bagnetto, lo lavò per bene e tolse tutta la sporcizia che aveva accumulato in questo lunghissimo tempo. Successivamente gli diede anche del cibo per fargli recuperare alcuni chili in quanto era ... Leggi la notizia su bigodino

Overwatch1962 : @_74Nicea_ Prima di tutto ti dico che ciò che hai fatto è meraviglioso.. Io ho fatto la stessa cosa 4 anni fa.. Io… - nicolalocuratol : @_74Nicea_ Birillo. Lo stesso nome che ho dato al mio...stessa storia - Rossano45772667 : @_74Nicea_ Birillo, hai fatto un opera buona, x lui e x te, ti stimo -