Bimbo muore assiderato nel carrello dell’aereo in arrivo dalla Costa d’Avorio

Non ha un nome, non ha documenti. Ha sicuramente una storia che non conosceremo mai, il bambino trovato morto all'interno del carrello di atterraggio del Boeing 777, Air France. Era decollato da Abidjan, in Costa d'Avorio e arrivato a Parigi, all'aeroporto di Roissy Charles De Gaulle. In Europa. Voleva raggiungere l'Occidente, il giovanissimo migrante, la notte del 7 gennaio scorso. È morto di freddo, assiderato e senza ossigeno. A quota 9/10mila metri, altitudine alla quale volano gli aerei di linea, le temperature scendono fino a -50°. Le custodie del carrello di atterraggio non sono né riscaldate né pressurizzate. «Air France conferma che il corpo senza vita di un ...

trimpa48 : RT @FPaffy: E poi si muore congelati a 10 anni nel carrello di un aereo proveniente dalla Costa D'Avorio... Ero forte, muscoloso e forse a… - ippolitasantare : Mamma dimentica neonato di 7 mesi al freddo, bimbo muore congelato - dime10of10 : Muore un bimbo nascosto nel carrello della ruota dell'aereo. Tutto ieri leggo che la colpa è nostra, dell'occidente… -