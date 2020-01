Atalanta: Ilicic e Gomez hanno numeri pazzeschi contro il Parma (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ilicic e Gomez hanno fatto una super partita in Atalanta-Parma. I numeri dei due fantasisti sono impressionanti In Atalanta-Parma, Gomez e Ilicic hanno trascinato la Dea all’ennesimo trionfo. I numeri offensivi dei due fantasisti sono incredibili: oltre ai 3 gol (due dello sloverno, uno dell’argentino) e all’assist realizzati complessivamente, hanno costantemente generato pericoli. Il Papu ha totalizzato l’enorme cifra di 6 passaggi chiave, mentre Ilicic ne ha effettuati 2. L’ex Fiorentina è svettato soprattutto nel dribbling: 5 vinti su 7 tentati. Insomma, l’ennesima partita in cui hanno fatto la differenza sulla trequarti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

