Arteta su Aubameyabg: «Spero che resti» – VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ecco le dichiarazioni di Arteta, allenatore dell'Arsenal, sul possibile addio di Pierre-Emerick Aubameyang – VIDEO Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang con la maglia dei Gunners. Ecco le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. «La mia intenzione è quella di trattenerlo. Se Auba restasse con noi, la squadra sarebbe molto più forte e noi più vicini alla possibilità di vincere. Non so se firmerà, non ne abbiamo ancora parlato, ma sono fiducioso, considerando quello che ha dichiarato».

