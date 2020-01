Timothée Chalamet sarà Bob Dylan nel bio-film sul cantante premio Nobel (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un nuovo film biografico su Bob Dylan e nella parte del cantautore e poeta, premio Nobel per la letteratura, stavolta ci sarà Timothee Chalamet, la star di “Chiamami con il tuo nome” di Luca Guadagnino e, da ultimo, il Laurie di “Piccole Donne” di Greta Gerwig, dopo esser stato protagonista da applausi del ‘Re’ di David Michôd, adorato dalle ragazze.Il nuovo progetto sarà prodotto da Fox Searchlight con la regia di James Mangold di “Ford v. Ferrari” e prima ancora “Walk the the Line” sulla love story della “first family” della country music, Jean Carter e Johnny Cash. Titolo provvisorio stavolta è “Going Electric”, un riferimento a un momento chiave nella storia del rock quando, il 25 giugno 1965, al Newport Folk Festival, per la prima volta Dylan suono’ in pubblico su ... Leggi la notizia su huffingtonpost

