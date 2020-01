Requisiti della servitù coattiva costituita per contratto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cassazione 7.10.2019 n 24966 la natura coattiva della servitù (di passaggio) costituita per contratto non è esclusa per la mancata indicazione nel contratto dello stato di interclusione dell'immobile o per la mancanza dell'espressa volontà di adempiere all'obbligo di legge, occorrendo verificare in concreto se il contratto fosse concretamente volto a superare la condizione di interclusione del fondo. Leggi la notizia su fanpage

