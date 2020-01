Precipita nella notte Boeing ucraino diretto a Kiev, 177 morti. L’Iran non consegnerà le scatole nere (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nessun sopravvissuto tra le 176 persone a bordo del Boeing 737 ucraino Precipitato dopo il decollo da Teheran. Il veivolo dell'Ukraine Airlines era diretto a Kiev e secondo i media locali è Precipitato vicino all'aeroporto della capitale iraniana subito dopo il decollo per motivi tecnici. L'aereo appartenente all'Ucraina International Airlines si è schiantato subito dopo il decollo dall'aeroporto iraniano di Imam Khomeini a Teheran. La Mezzaluna rossa dell'Iran ha affermato che non vi è alcuna possibilità di trovare sopravvissuti. A bordo del Boeing 737 della Ukraine International Airlines c'erano 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, quattro afghani, tre tedeschi e tre britannici. Secondo il Consiglio di sicurezza di Kiev, degli 11 ucraini deceduti, nove erano membri dell'equipaggio. Le autorita' ucraine hanno dichiarato che 169 persone avevano comprato il biglietto. ... Leggi la notizia su ilfogliettone

