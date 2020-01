Medio Oriente, Di Maio: “Su Iran e Libia serve un risultato concreto. L’Ue in questo momento deve essere unita e compatta” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Stiamo lavorando duramente e dobbiamo sentire tutti il peso delle nostre responsabilità. L’Unione europea in questo momento deve essere unita e compatta. L’Europa venerdì si riunirà nuovamente a Bruxelles per parlare di Iran e Libia e credo che quello debba essere il giorno per premere su una data della conferenza di Berlino che porti risultati concreti. Perché non serve solo una conferenza, ma anche e soprattutto un risultato concreto”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito della crisi in Medio Oriente. L'articolo Medio Oriente, Di Maio: “Su Iran e Libia serve un risultato concreto. L’Ue in questo momento deve essere unita e compatta” LA NOTIZIA. Leggi la notizia su lanotiziagiornale

