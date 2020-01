LIVE Dakar 2020, quarta tappa in DIRETTA: Fernando Alonso per risalire la classifica (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La classifica delle auto – La cronaca della 3a tappa delle auto – La classifica delle moto – La cronaca della 3a tappa delle moto Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Dakar 2020 da Neom ad Al Ula. Prosegue il cammino della carovana nella 42ma edizione della Maratona del Deserto che quest’oggi affronta un percorso lungo 672 chilometri complessivi, di cui 453 di prova speciale, caratterizzati da un fondo equamente diviso tra sezioni sabbiose e ghiaiose. La corsa più dura ed impegnativa al mondo, per la prima volta nella storia in corso di svolgimento in Arabia Saudita, attraverserà una terra molto scenografica (costantemente oltre quota 1000 metri sul LIVEllo del mare) in cui sono presenti i magnifici templi nabatei. I primi a partire saranno i motociclisti con lo statunitense Ricky Brabec ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sport Atp Cup Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: Vinatzer e compagni pronti per lo slalom speciale risu… - dakarbot : RT @zazoomnews: LIVE Sport Atp Cup Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: Vinatzer e compagni pronti per lo slalom speciale Cecchinato o… - zazoomnews : LIVE Sport Atp Cup Dakar e le news del 7 gennaio in DIRETTA: Vinatzer e compagni pronti per lo slalom speciale Cecc… -