Lettere a Dio, la voce potente di un passato che sembra venire dal futuro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Caro Dio,Sofia farebbe scompisciare dalle risate anche un cane, quando parla delle persone per cui lavora. Hanno la faccia tosta di volerci far credere che la schiavitù è andata a scatafascio per colpa nostra, dice Sofia. Che noi non avevamo abbastanza buonsenso per fare le cose come si deve. Sempre a rompere i manici delle zappe e a lasciare liberi i muli in mezzo al grano. Ma ogni cosa fatta da loro, se dura più di un giorno mi pare un miracolo. Sono dei ritardati, dice.”Ci sono romanzi di una potenza straordinaria che non si esaurisce col passare del tempo, anzi, aumenta. Romanzi come sono i classici, romanzi che anticipano modi di sviluppare una storia di molti anni. Libri che sono l’innesco, la miccia, lo scoppio, l’incendio, sono l’acqua che lo spegne, la ferita quando brucia, il taglio quando si chiude, la cicatrice, il dolore ... Leggi la notizia su huffingtonpost

simoventurini1 : RT @HuffPostItalia: Lettere a Dio, la voce potente di un passato che sembra venire dal futuro - simoventurini1 : Lettere a Dio, la voce potente di un passato che sembra venire dal futuro - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Lettere a Dio, la voce potente di un passato che sembra venire dal futuro -