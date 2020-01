La mediazione sulla Libia si inceppa sul più bello (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La mediazione europea e italiana sulla Libia si inceppa sul più bello. Quando il premier del governo di Tripoli Fayez al Serraj scopre che la sua visita a Palazzo Chigi è stata anticipata nel pomeriggio dal suo rivale Khalifa Haftar, “l’aggressore” come l’ha definito negli incontri di oggi a Bruxelles, annulla il colloquio con Giuseppe Conte, convinto che il premier italiano voleva fargli incontrare il generale della Cirenaica. Così riferiscono fonti del governo, sottolineando che invece il faccia a faccia tra Haftar e al Serraj a Roma non era mai stato in programma. Conte avrebbe voluto incontrare entrambi, ma separatamente.Comunque sia andata, dopo gli incontri istituzionali a Bruxelles, al Serraj se ne torna a Tripoli, senza passare per Roma. Un inciampo dell’ultimo minuto che fiacca l’iniziativa comune sulla Libia avviata ... Leggi la notizia su huffingtonpost

