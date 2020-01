Juan Darthes incriminato per violenze: le novità sul caso (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A oltre un anno dalle accuse di Thelma Fardin l’ex divo de Il Mondo di Patty Juan Darthes è stato incriminato per violenze. Le forze dell’ordine hanno emesso un mandato d’arresto in Nicaragua ma al momento l’attore è fuggito in Brasile. Juan Sarthes incriminato La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Juan Darthes si è conclusa con un mandato d’arresto emesso nei suoi confronti: per il provvedimento ci potrebbe volere più tempo del previsto visto che l’attore è rientrato in Brasile e non è detto che venga estradato in Nicaragua. Un anno fa la sua ex collega de Il Mondo di Patty,∫, aveva gettato pesanti accuse su di lui: “Per nove anni ho cercato di rimuoverlo dalla mente per poter andare avanti, fino a quando, qualche mese fa, ho sentito altre ragazze accusare la stessa persona. E quello è stato come uno schiaffo per me”, ha detto l’attrice in un ... Leggi la notizia su notizie

