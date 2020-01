Ivan Gonzalez: chi è, età, Grande Fratello VIP, Instagram (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Doveva essere uno dei concorrenti a sorpresa del Grande Fratello Vip ma dalla sua Nazione, la Spagna, in un programma televisivo di gossip ha spifferato sulla sua partecipazione in Italia. Ed ecco così il ritorno sui nostri schermi di Ivan Gonzalez, che, per chi non lo conoscesse, nel nostro Paese è un Grande frequentatore di talent show e di donne. LEGGI ANCHE: Taylor Mega contro Piero Chiambretti. E se essere belli e palestrati è un motivo per essere considerati famosi, lui ha tutto il diritto, nel suo essere nato nel 1992, di partecipare. Le signore casalinghe che passano tutto il giorno a vedere la televisione, lo conoscono benissimo come uno dei tronisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi, che fece capitolare tale Sonia Pattarino. Una storia d’amore che durò poco più di mezzo anno qualche tempo fa. Poi c’è stata la partecipazione a Temptation Island, dove fece girare la testa a ... Leggi la notizia su cronacasocial

mifateschifo : ASPETTIAMO TUTTI INSIEME L’ENTRATA DI IVAN GONZALEZ - blogtivvu : Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip 4: spagnolo ex di Uomini e Donne - cuoreastrisce37 : Allora si, mi sembra ora si dirlo. Andrea Denver e Ivan Gonzalez insieme...Signorini merita la beatificazione. #GFVIP -