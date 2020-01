Grande Fratello Vip 2020: gli appuntamenti in TV (Di mercoledì 8 gennaio 2020) GF Vip Canale 5, Italia 1, La5 e Mediaset Extra tornano ad occuparsi di Grande Fratello Vip. Con il via della quarta edizione, la programmazione delle quattro reti Mediaset avrà spesso a che fare con le vicende dei nuovi abitanti della Casa di Cinecittà, con appuntamenti in daytime, prima serata e seconda serata spalmati sette giorni su sette. Grande Fratello Vip 2020: dove e quando seguirlo CANALE 5 – Sulla rete ammiraglia saranno trasmesse le puntate serali del reality, condotte quest’anno da Alfonso Signorini (qui il calendario). In daytime è confermata la striscia quotidiana, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa, tra la fine di Uomini e Donne e l’inizio de Il Segreto. ITALIA 1 – Il canale giovane del Biscione trasmetterà il daytime del GF Vip, dal lunedì al venerdì alle 18.00. Alle 13.00, invece, la replica della breve striscia in onda il giorno ... Leggi la notizia su davidemaggio

