Grande Fratello Vip 2020: come si vota (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alfonso Signorini - GF Vip 2020 Al Grande Fratello Vip 2020 i protagonisti sono sempre i concorrenti e il pubblico da casa. I primi perché animano il gioco delle nomination, lo spettatore perché in ogni puntata è chiamato a televotare. Ecco una guida pratica con tutte le modalità a disposizione per esprimere le proprie preferenze. Grande Fratello Vip 2020: le modalità per televotare Anche quest’anno il reality di Canale 5 propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra quattro canali: la app Mediaset Play, il sito ufficiale del GF Vip, il classico sms e attraverso una smart tv. MEDIASET PLAY – Scaricando e accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “vota”; basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO ... Leggi la notizia su davidemaggio

