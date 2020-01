Giovane migrante morto ​nel carrello di un aereo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Il corpo di un clandestino è stato trovato nel carrello di atterraggio di un aereo della Air France proveniente dalla Costa d'Avorio e atterrato a Parigi. Si tratterebbe di un bambino di 10 anni Il corpo di un migrante è stato ritrovato nel carrello di atterraggio di un aereo Air France, arrivato a Parigi dalla Costa d'Avorio. Si tratterebbe di un bambino di circa 10 anni. Il cadavere è stato scoperto dopo l'atterraggio del volo 730 a Charles de Gaulle, nella capitale francese, e proveniente da Abidjan, in Costa d'Avorio, dove era decollato intorno alle 6.40 del mattino. Il bambino non è ancora stato identificato ma, secondo fonti di polizia, il ragazzino sarebbe africano. La procura, intanto, ha aperto un'inchiesta per far luce sulla morte del piccolo migrante. A confermare la notizia anche la compagnia aerea, che ha poi espresso "la più profonda ... Leggi la notizia su ilgiornale

