E se nella quarta stagione di Stranger Things ci fosse un “gemellaggio” con Chernobyl? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sono passati quasi sei mesi dal debutto della terza stagione di Stranger Things su Netflix e il suo enigmatico finale, con tante domande lasciate in sospeso, ha reso i fan particolarmente impazienti di conoscere quale sarà il destino dei ragazzi di Hawkins (di un personaggio in particolare). Secondo quanto annunciato, però, le riprese della quarta stagione inizieranno solo nel mese di gennaio per concludersi ad agosto (con un probabile arrivo in streaming a verso la fine del 2020). Non mancano però le indiscrezioni, alcune delle quali piuttosto eclatanti. Secondo Charles Murphy, specializzato nell’intrattenimento americano e avvezzo a rivelare scoop piuttosto clamorosi, le riprese della serie dei fratelli Duffer non inizieranno negli Stati Uniti, bensì in Europa e più precisamente in Lituania.  La rivelazione, se confermata, potrebbe avere diverse ricadute sul destino della serie. ... Leggi la notizia su wired

enricoruggeri : ...e come ogni anno a gennaio il calvario dei compiti delle vacanze... Ci sono più cose da fare in quarta elementa… - aryanna__a : Jamie e Claire sembrano più giovani nella quinta stagione che nella quarta ?? - giuls21durin : @giuliloveslokii Errore mio, è nella quarta perché mi sono ricordata adesso della presenza di Donna in quell'episodio -