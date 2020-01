Darko Kovacevic vittima di un agguato, l’ex calciatore non è in pericolo di vita (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Darko Kovacevic vittima di un agguato ad Atene. Le condizioni dell’ex calciatore sono gravi ma non è in pericolo di vita. ATENE (GRECIA) – Darko Kovacevic vittima di un agguato ad Atene, in Grecia. Secondo le prime indiscrezioni, il 46enne stava uscendo dalla sua auto quando è stato raggiunto da due persone in sella ad una moto che hanno aperto il fuoco contro di lui. L’ex calciatore è stato abile a ripararsi gettandosi sui sedili. Un gesto che gli ha salvato la vita visto che non ha riportato particolari conseguenze se non una ferita alla gamba. I motivi di questo agguato non si conoscono con le autorità locali che hanno aperto un’indagine per cercare di chiarire meglio la dinamica. Le condizioni di Darko Kovacevic Le condizioni di Darko Kovacevic sono gravi ma l’ex attaccante non è in pericolo di vita. Il 46enne si trova ricoverato in ... Leggi la notizia su newsmondo

