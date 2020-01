Dalla grande guerra tra Occidente e Oriente alla regina Elisabetta che potrebbe abdicare: le profezie di Nostradamus per il 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Torna di nuovo in ballo lui. Nostradamus sembra essere una sorta di jolly al quale fare ricorso ogni volta in cui il mondo trema, vuoi per un terremoto, vuoi per una guerra imminente. E anche questa volta, dopo i disordini in Medio Oriente e lo scontro tra Iran e USA, la sua figura riemerge dal passato e aleggia profetica sul mondo moderno. Nostradamus è da sempre uno dei personaggi più enigmatici della storia. Nato col nome di Michel de Nostredame nel 1503, in Francia, è stato astrologo, scrittore, farmacista e speziale. A renderlo noto ai più è stato soprattutto il libro “Le Profezie”, ovvero una raccolta di quartine in rima, considerate da molti delle vere e proprie previsioni del futuro. Secondo molti le quartine di Nostradamus hanno predetto molti eventi con un anticipo di secoli: tra i grandi eventi profetizzati la caduta di Napoleone, l’ascesa al potere di Adolf Hitler e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Pontifex_it : Adorare significa compiere un esodo dalla schiavitù più grande, quella di sé stessi. Adorare è mettere il Signore a… - GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - TeresaBellanova : Piersanti #Mattarella aveva dato inizio a una stagione di riforme per liberare la Sicilia dalla peggiore delle piag… -