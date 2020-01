Crisi Medio Oriente, Conte incontrerà i rappresentanti di maggioranza e opposizione venerdì mattina. Il 15 gennaio l’informativa di Di Maio al Senato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per venerdì mattina a Palazzo Chigi una riunione con i rappresentanti di maggioranza e opposizione per discutere delle missioni militari nell’area Mediorientale, dopo l’escalation in Iraq. Il tavolo, al quale dovrebbero prendere parte i ministri alla Difesa e agli Esteri, Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio, servirà – secondo fonti di maggioranza – anche a fare il punto sul dossier Libia. Per quanto riguarda gli sviluppi sulla Crisi libica, ma anche su Iraq e Iran, il ministro Di Maio riferirà al Senato, nel corso di un’informativa, mercoledì 15 gennaio alle 11.30. A deciderlo, oggi, è stata la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama dopo le richieste dell’opposizione. L'articolo Crisi Medio Oriente, Conte incontrerà i rappresentanti di maggioranza e opposizione venerdì mattina. Il 15 gennaio ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

