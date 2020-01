Caso Autostrade, possibile maximulta al posto della revoca della concessione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una maxi-multa nei confronti di Autostrade per l’Italia come possibile alternativa alla revoca. Sarebbe questa una delle strade allo studio del governo per chiudere il dossier sulla concessione di Aspi dopo il crollo del ponte Morandi. Intanto, non c’è soluzione per Alitalia. Non più la revoca della concessione, ma una maximulta. Sarebbe questo l’orientamento del governo per chiudere la partita con Autostrade per l’Italia, la società del gruppo Atlantia controllata dalla famiglia Benetto che ribadisce di essere disponibile ad un confronto sulla compagnia, ma il ministro pentastellato la liquida: “Inutile continuare a parlarne”. Il dossier è stato aperto dopo il crollo del ponte Morandi e domani potrebbe essere affrontato a margine del consiglio dei ministri, con un confronto tra l premier Giuseppe Conte e la ministra dei trasporti e infrastrutture ... Leggi la notizia su tpi

