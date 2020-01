Bologna, scambia una passante per una prostituta, pretende un rapporto sessuale e la aggredisce (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo aver scambiato una passante per una prostituta ha preteso un rapporto sessuale, l’ha aggredita e spogliata. Per l’episodio, avvenuto la sera del 3 gennaio scorso in via Shakespeare a Bologna, i Carabinieri hanno arrestato un 23enne, accusato di violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a un pubblico ufficiale. Dopo aver scambiato una passante per una prostituta ha preteso un rapporto sessuale, l’ha aggredita e spogliata. Per l’episodio, avvenuto la sera del 3 gennaio scorso in via Shakespeare a Bologna, i Carabinieri hanno arrestato un 23enne maliano, accusato di violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a un pubblico ufficiale. Vittima dell’aggressione è stata una 24enne di Bologna, che ha raccontato di essere stata scambiata per una prostituta dal ragazzo che, dopo averla vista camminare in una zona isolata, l’ha avvicinata pretendendo un ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

