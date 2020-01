Bimbo trovato morto nel carrello di un aereo dalla Costa d’Avorio

Francia - Bimbo morto trovato nel carrello di un aereo atterrato dalla Costa d’Avorio : Il cadavere di un bambino di una decina d’anni, secondo fonti della polizia, è stato ritrovato stamattina nel carrello di un aereo di Air France atterrato all’aeroporto parigino di Roissy Charles de Gaulle in provenienza da Abidjan, in Costa d’Avorio. Leggi anche: Francia, l’inchiesta sull’accoltellatore passa all’antiterrorismo: «Radicalizzazione oltre ai problemi psichiatrici» L'articolo Francia, bimbo morto trovato nel ...

Bimbo di 4 mesi trovato nella notte da alcuni ragazzi. Il padre : “L’avevo dimenticato” : Quella che vi stiamo per raccontare è una storia triste, ma per fortuna con un lieto fine. Da quello che viene raccontato dai diretti interessati, un Bimbo di appena quattro mesi è stato dimenticato nell’androne di un palazzo di via Po, ad Arezzo. Il piccolo è stato trovato intorno alle 2 del mattino, mentre la temperatura era rigidissima, da un gruppo di ragazzi che stavano tornando a casa ed hanno sentito piangere: guardando nell’androne di un ...

Bimbo nasce senza occhi e viene abbandonato : per Natale il piccolo Sasha ha trovato una nuova famiglia : La triste e allo stesso tempo tenera storia del piccolo Sasha, un neonato venuto al mondo con un handicap terribile. Il piccolo non ha gli occhi e per questo era stato abbandonato. Ora ha trovato l’amore di una famiglia adottiva Sasha è un bambino per certi versi molto sfortunato. Ci sono solo altri due bambini […] L'articolo Bimbo nasce senza occhi e viene abbandonato: per Natale il piccolo Sasha ha trovato una nuova famiglia sembra ...

Bimbo di 2 mesi trovato morto nel letto a Ventimiglia : Fabrizio Tenerelli Il Bimbo è stato trovato morto nel lettino dalla madre, che era andata a svegliarlo. Ancora imprecisate le cause del decesso. Non sembrano esserci segni di violenza sul corpo e ora si attende l'autopsia Un Bimbo di due mesi è stato trovato morto nel letto, stamani, a Ventimiglia. Le cause del decesso sono ancora avvolte nel mistero. Sembra escludersi, almeno per il momento, l’ipotesi violenta, ma sarà necessario ...

Bimbo investito ieri a Brescia : trovato il pirata della strada : Sarebbe stato individuato nella notte il pirata della strada che ieri mattina a Coccaglio, in provincia di Brescia, ha investito, senza poi fermarsi, un Bimbo di soli due anni che attraversava la strada sul passeggino spinto dalla mamma. Sono le 8,30 di ieri, 10 Dicembre 2019, quando in via Achille Grandi, mamma e figlioletto a […] L'articolo Bimbo investito ieri a Brescia: trovato il pirata della strada sembra essere il primo su ...

Bimbo di 4 mesi trovato morto nella scarpata : “Lanciato e preso a bastonate dalla mamma” : Una mamma ha ammazzato il figlio di pochi mesi. È accaduto questa notte lungo la strada statale Telesina al km 44. La donna, di 34 anni, originaria di Campolattaro, era alla guida della sua Opel corsa quando è finita fuori strada andando a sbattere con il guard rail. Una volta scesa dall’auto ha preso il figlio e l’ha lanciato giù dalla scarpata, poi l’ha raggiunto per colpirlo con un pezzo di legno. Il convivente aveva denunciato ai carabinieri ...