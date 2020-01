Basket femminile, colpaccio Schio con Kursk e vince anche Venezia nella Euroleague 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Doppio successo italiano nell’Eurolega femminile con le vittorie della Reyer Venezia sul Gelecek Koleji Cukurova e della Famila Schio sulle vicecampionesse d’Europa della Dynamo Kursk. Due successi netti e importanti, soprattutto per Schio che consolida la seconda posizione in classifica. Le prime a scendere in campo è la Reyer Venezia che contro le turche del Gelecek Koleji Cukurova si impone al termine di un match dominato fin dal primo quarto. Sono due triple della Steinberga a portare le venete avanti 14-5 e, allo scadere del primo quarto, un altro canestro dalla distanza, questa volta di Elisa Penna, chiude il parziale sul 21-10 per Venezia. Sono sempre i tiri da lontano a premiare le padrone di casa, che nel secondo quarto allungano nuovamente fino a +15 e vanno all’intervallo avanti 37-24. La formazione turca prova una reazione nel terzo quarto, la Reyer è in difficoltà, ... Leggi la notizia su forzazzurri

