Bardi, 20enne trascinata fuori locale e stuprata: fermato un 30enne (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Federico Garau Dopo la violenza, la vittima ha trovato il coraggio di contattare le forze dell'ordine, subito accorse in suo aiuto. Arrestato un giovane del posto, soggetto già noto alle autorità locali per precedenti di polizia È finito agli arresti domiciliari un 30enne originario di Bardi, comune in provincia di Parma, accusato di avere commesso violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 20 anni. Ancora in corso, comunque, le indagini degli inquirenti, in questo momento impegnati nella precisa ricostruzione delle dinamiche della vicenda. Stando al racconto della vittima, che ha sporto personalmente denuncia alle autorità locali, il terribile episodio si è verificato durante la notte fra il 5 ed il 6 di gennaio, durante una festa. La giovane si trovava al “PalaLandi” di Bardi con degli amici, quando è stata raggiunta e circondata da un gruppo di giovani che ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

infoitestero : Choc a Bardi, violenza sessuale su una 20enne: arrestato 30enne - parmapress_24 : Bardi: stupra una 20enne. Trentenne del posto ai domiciliari - -