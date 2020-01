Autostrade, ipotesi maximula alternativa alla revoca (Di giovedì 9 gennaio 2020) Appesa alla decisione del Governo sulla revoca o meno dellaa concessione, Autostrade per l’Italia si prepara a mettere in campo anche il nuovo Piano industriale per dare un segnale di cambiamento e discontinuità con il passato. Il nuovo progetto triennale è sul tavolo dell’a.d. Roberto Tomasi, che conta di portarlo in consiglio di amministrazione nella seconda metà di gennaio. Sul dossier della concessione potrebbero fare il punto domani il premier Giuseppe Conte e la ministra dei trasporti e infrastrutture Paola De Micheli a margine del consiglio dei ministri.Non dovrebbe essere invece il cdm di giovedì a prendere l’attesa decisione, per la quale si starebbe pensando anche ad una maxi-multa come alternativa alla revoca. Si rincorrono anche indiscrezioni sulla richiesta di compensazioni: su queste punta la Borsa, dove il titolo ha ... Leggi la notizia su huffingtonpost

