Artico: la fusione del ghiaccio marino minaccia il permafrost e rischia di liberare anidride carbonica (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pericolo in Artico. A correre rischi, come sempre, è l’ambiente. Lo scioglimento del ghiaccio marino minaccia il permafrost, il suolo perennemente ghiacciato, che sciogliendosi potrebbe liberare l’anidride carbonica che immagazzina. E’ l’allarme lanciato da una ricerca pubblicato sulla rivista Nature dal gruppo dell’universita’ britannica di Oxford guidato da Gideon Henderson. I ricercatori hanno ricostruito i periodi nei quali il permafrost si è scongelato in passato, notando la loro coincidenza con l’assottigliamento del ghiaccio marino. “Siamo rimasti sorpresi di scoprire che i periodi in cui il permafrost si era sciolto in passato erano quelli in cui l’Artico era privo di ghiaccio in estate“, ha rilevato Henderson. “Questa scoperta – ha aggiunto – suggerisce che la prevista fusione del ghiaccio ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Artico fusione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Artico fusione