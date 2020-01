Antonella Elia entra al Grande Fratello Vip: Taylor Mega la prende in giro (Di giovedì 9 gennaio 2020) Taylor Mega prende in giro Antonella Elia per il suo ingresso al Grande Fratello Vip Taylor Mega non dimentica. A distanza di settimane la web influencer è ancora arrabbiata con Antonella Elia, con la quale ha avuto un’accesa discussione a La repubblica delle donne in merito alle sue foto su Instagram. L’ex soubrette di Corrado … L'articolo Antonella Elia entra al Grande Fratello Vip: Taylor Mega la prende in giro proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - MarioManca : Antonella Elia ti prego, è tutto nelle tue mani. #GFvip - gabrioue : Vedo Antonella Elia e penso ad Achille Lauro #GFVIP -