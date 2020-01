Vedova vittima strada: “Troppi incidenti, scendiamo in piazza” (Di martedì 7 gennaio 2020) Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – “Troppi incidenti nelle strade siciliane e italiane, le vittime della strada anziché diminuire, come dovrebbe essere, stanno aumentando , 10 vittime al giorno in Italia sono troppe, e purtroppo la media in questi ultimi giorni è aumentata, e non c’è ragione per piangere tutti questi morti, causati ‘solo” dal grande menefreghismo di autisti scostumati e da troppa irresponsabilità”. E’ la denuncia di Marina Fontana, la Vedova di Roberto Cona, morto in un incidente stradale in autostrada. E lei stessa rimasta gravemente ferita, parlando degli incidenti avvenuti oggi in Sicilia. “Capita di salutare i nostri cari e di ricevere all’improvviso una telefonata che ci avvisa della tragedia, e nonostante gli angeli che soccorrono (medici infermieri polizia stradale ) non si riesce il più delle volte a ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

