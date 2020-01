Sassuolo: Kryiakopoulous e l’importanza dei terzini (Di martedì 7 gennaio 2020) Il 4231 di De Zerbi chiede molto ai terzini. In Genoa-Sassuolo, Kryiakopoulous e Toljan spingevano parecchio Il Sassuolo pare essersi ormai consolidato su un 4231 in cui le ali partono da una posizione piuttosto defilata. Di conseguenza, l’apporto dei terzini è fondamentale per consentire di occupare meglio il fronte d’attacco, combinando con gli esterni alti. Si è visto anche contro il Genoa. Quando il Sassuolo allargava sulle fasce, Toljan a destra e Kryakopoulous erano tempestivi nell’accompagnare l’azione. Un esempio nella slide sopra, in cui a sinistra si vede un triangolo formato da Traore, Kryiakopoulous e Djuricic (il trequartista). Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Sassuolo Kryiakopoulous Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sassuolo Kryiakopoulous