Samira e Mohamed: due scomparse da Stanghella tra bugie e false verità, le ultime notizie da Storie Italiane (Di martedì 7 gennaio 2020) Era il 21 ottobre: una mattina come tante Samira El Attar esce di casa per portare sua figlia all’asilo, poi torna saluta i vicini e da quel momento scompare nel nulla. Nessuno riesce a capire che fine abbia fatto. Suo marito, Mohamed, per settimane lancia appelli in tv, chiede aiuto alle forze dell’ordine, dice che il matrimonio andava bene e che è disperato per la scomparsa di Samira. Il primo gennaio 2020, dopo l’arrivo di sua suocera in Italia, prende i documenti, esce di casa e scompare nel nulla. Forse è in Spagna, forse è in Marocco: ma perchè ha lasciato l’Italia? E’ quello che si chiede la madre di Samira: Malika non parla italiano, è arrivata in una terra per lei estranea, ha perso ogni traccia di sua figlia, ha una nipotina di 4 anni rimasta senza genitori. Non si sa ancora neppure se sarà affidata a lei. Tutto è incerto, nulla è sicuro. ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Unf_Tweet : Samira e Mohamed: due scomparse da Stanghella tra bugie e false verità, le news da #storieitaliane - Gabriel12349955 : Storie italiane:la solidarietà è sempre una buona iniziativa, parlano del caso di Samira uccisa dal marito Mohamed… - GiammarcoMenga : A @mattino5 la madre di #Samira :”Perché #Mohamed è scappato? Ha fatto lui del male a mia figlia” #cronaca… -