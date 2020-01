Roberta Morise rompe il silenzio sul suo ex Carlo Conti: ‘Oggi tra me e lui c’è…’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Roberta Morise si confessa al magazine Tv Mia Nell’ultimo numero del magazine di gossip Tv Mia è contenuta una lunga intervista a Roberta Morise, volto de I Fatti Vostri al fianco di GianCarlo Magalli. La donna oltre a parlare della sua carriera professionale ha affrontato alcune cose che sono accadute in passato. In particolare la sua tormentata vita sentimentale. Infatti la donna ha avuto due storie d’amore molto importanti, una con Luca affermando che quando era con lui le mancava l’aria e l’altra con il conduttore di casa Rai, Carlo Conti. La soubrette parla dei suoi rapporti con Carlo Conti Come accennato prima, nella vita di Roberto Morise non c’è stato solo Luca. Ifatti per diversi anni la conduttrice de I Fatti Vostri è stata felicemente fidanzata con uno dei pilastri della tv di stato. Ovviamente stiamo parlando del conduttore toscano Carlo Conti ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Roberta Morise rompe il silenzio sul suo ex Carlo Conti: 'Oggi tra me e lui c'è...' - - miknumero1 : RT @telegnocca: spettacolare oggi la dea Roberta Morise ?????????? - v7902315083 : RT @telegnocca: spettacolare oggi la dea Roberta Morise ?????????? -