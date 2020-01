Riccione, donna trovata morta in casa con una profonda ferita all’occhio: ipotesi omicidio (Di martedì 7 gennaio 2020) Una donna di 88 anni, Rosa Santucci, è stata trovata morta in una villetta bifamiliare a Riccione (Rimini) con una profonda ferita all’occhio. La vittima era autosufficiente e viveva da sola. Quando non ha risposto al campanello è scattato l'allarme. L'ipotesi al momento potrebbe essere di aggressione. Leggi la notizia su fanpage

infoitinterno : Riccione, cadavere di una donna ritrovato in casa: si ipotizza l’omicidio - stefanocasalec : RT @Corriere: Cadavere di una donna ritrovato in casa: ipotesi omicidio - Corriere : Cadavere di una donna ritrovato in casa: ipotesi omicidio -