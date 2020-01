Pub nega location per evento Lega, il gestore: “Non facciamo politica” (Di martedì 7 gennaio 2020) Continua la polemica politica in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio, con il gestore di un pub di Modena che accusa la Lega di aver organizzato un evento nel suo locale a sua insaputa. Il signor Antonio Imperato ha infatti negato al partito di Matteo Salvini – che avrebbe dovuto partecipare all’evento – l’utilizzo del suo pub come location dell’aperitivo elettorale che avrebbe dovuto tenersi nella giornata del 7 gennaio ma che verrà molto probabilmente annullato in vista di una nuova ubicazione. Pub nega location a evento Lega Le parole del gestore arrivano dopo che nelle ultime ore il suo pub Mr.Brown era stato subissato dalle critiche e da proposte di boicottaggio per l’aperitivo elettorale che avrebbe dovuto ospitare martedì 7 gennaio, come segnalato anche dal calendario eventi sulle pagine social di Matteo ... Leggi la notizia su notizie

