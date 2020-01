PSG, rinnovi monstre per Neymar e Mbappé (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Paris Saint-Germain sta lavorando ai rinnovi di Neymar e Mbappé in vista del mercato estivo: Real Madrid e Barcellona avvisate Il Paris Saint-Germain vuole blindare Neymar e Kylian Mbappé. Per i talenti del club transalpino sono pronti due rinnovi di contratto monstre per scacciare le insistenti sirene di mercato. Una mossa, quella del direttore sportivo Leonardo, per allontanare dall’ombra della Tour Eiffel le presenze ingombranti di Real Madrid e Barcellona. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

